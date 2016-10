Deputados votam esta noite PEC que limita despesa pública; acompanhe sessão

O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou requerimento da oposição de prorrogação da sessão que estava em andamento e iniciou uma nova sessão para análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/16. De autoria do Poder Executivo, a PEC cria um teto de despesas primárias federais reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A oposição continua a obstruir os trabalhos por ser contra a limitação de gastos federais à inflação, defendendo que esse não é o caminho para impulsionar a economia.

Com o começo de nova sessão extraordinária, os deputados registram novamente sua presença no painel eletrônico para permitir o início da Ordem do Dia.

Acompanhe a sessão ao vivo:

Comentários