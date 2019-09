Derrota de Boris Johnson: parlamento aprova urgência para projeto que barra Brexit sem acordo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sofreu nesta terça-feira (3) uma derrota no Parlamento que pode atrapalhar seus planos de impor um Brexit sem acordo a qualquer custo para o dia 31 de outubro. O Parlamento britânico aprovou, na noite desta terça-feira, uma moção de urgência para a votação de um projeto de lei que pretende impedir que a saída do Reino Unido da União Europeia aconteça sem um acordo de transição. Esta foi a maior derrota do primeiro-ministro, desde que ele assumiu o cargo, em 24 de julho, com um discurso de que o Brexit aconteceria “de qualquer maneira” no prazo previsto, 31 de outubro. Foram 328 votos a favor, sendo 21 de conservadores, e 301 contra.

Derrotado, Johnson ameaçou propor eleições se a medida for aprovada nesta quarta. Desde 1894 um premier britânico não era derrotado em sua primeira votação no Parlamento. “Teremos que fazer uma escolha. Não quero uma eleição, mas a população terá que escolher quem irá a Bruxelas em 17 de outubro para resolver isso. Se os parlamentares votarem por mais um adiamento sem sentido, o único caminho adiante será uma eleição” afirmou, referindo-se à data de reunião do Conselho Europeu, uma última oportunidade para um novo acordo ou para uma extensão do Brexit.