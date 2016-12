Desabamento de igreja evangÃ©lica deixa 160 mortos na NigÃ©ria

Ao menos 160 pessoas morreram neste sábado (10) no desabamento de uma igreja evangélica no sudeste da Nigéria, segundo o diretor de um hospital da região. A igreja evangélica Reigners Bible Ministry organizava neste fim de semana uma congregação de fiéis no templo de Uyo, que ainda estava em processo de construção.

Os necrotérios da cidade de Uyu estão lotados depois da tragédia, disse Etete Peters, diretor do Hospital Universitário de Uyu à agência de notícias Associated Press.

“No Hospital Universitário de Uyo, onde estou agora, pude ver mais de uma centena de cadáveres, muitos estão amontoados uns sobre os outros no chão”, disse o fotojornalista Ini Samuel à agência Reuters. “Testemunhas também disseram ontem que os cadáveres estavam embalados em quatro em cada saco.”

Gary Ubong, um morador, afirmou que o telhado da igreja desmoronou quando um pastor estava sendo consagrado como bispo na presença de autoridades do governo. “Eu vi mais de 100 corpos sendo carregados para fora”, disse Ubong, que correu para o local após o acidente. “Eu também fui a dois hospitais e vi montes de corpos difíceis de contar.”

Segundo uma fonte próxima ao hospital universitário de Uyo, local da tragédia, há mais de 200 feridos. “Todos nossos médicos foram contatados para enfrentar esta situação de emergência”, declarou Peters.

O presidente nigeriano Muhammadu Buhari expressou suas condolências em nome de toda a nação nigeriana pelos inúmeros mortos e feridos no trágico acidente ocorrido em Uyo, capital do Estado de Akwa Ibom, indicou a presidência. (AG)

