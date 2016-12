Desacerto no começo

A cada entrevista, deterioram-se as relações entre a atual e a futura gestão de Porto Alegre. Ontem, o prefeito José Fortunati avaliou a declaração de Leonardo Busatto, de que a situação das finanças municipais está em pior situação do que a do governo do Estado. Fortunati disse que a comparação é descabida e cogitou duas hipóteses: desinformação ou busca de discurso para justificar erros da nova administração.

VISÃO DISTORCIDA

O conceito sempre foi de que a Prefeitura nadava em dinheiro. Informação de Fortunati, ontem, mostrou a versão verdadeira: nos últimos 28 anos, o 13º salário dos funcionários foi pago com a antecipação do IPTU para dezembro e a concessão de descontos.

SEM PERDAS

No Palácio do Planalto, foi comemorada ontem a manutenção dos 16 votos contrários do 1º turno à proposta de limite dos gastos públicos. Havia o temor de que as delações pudessem fazer a oposição capturar alguns deputados indecisos, desgastando o governo.

PREÇO ALTO

No dia de protestos de uma minoria contra o limite de gastos públicos, o Jurômetro atingiu 382 bilhões de reais. Foi o valor pago para rolar a dívida do governo federal desde 1º de janeiro deste ano. Sem um freio nas despesas, o desembolso não vai parar de aumentar.

CHAPÉU NA MÃO

Os governadores de Minas Gerais, Fernando Pimentel; do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão e do Rio Grande do Sul, José Sartori, conversaram ontem por videoconferência. O que os une é o estado de calamidade pública. Ajustaram o discurso da indigência que farão hoje no Palácio do Planalto.

OPERAÇÃO SOCORRO

O plenário do Senado vota hoje o projeto que reduz de forma escalonada as parcelas mensais das dívidas dos estados com a União.

ROTEIRO

Os autores de delações na fase seguinte serão inquiridos pelos procuradores que tentarão obter detalhes e provas do que foi dito na confissão.

PARA TIRAR DA RUA

A reforma em análise no Congresso Nacional incentiva o ensino integral e estabelece que a carga horária deve ser ampliada até atingir 1 mil e 400 horas anuais. Atualmente, o total é de 800 horas.

O QUE PRETENDE FAZER

A Cientec (Fundação de Ciência e Tecnologia) este mês completa 74 anos. Laboratório Oficial do Estado, com fé pública nacional, conquistou isenção e credibilidade para prestar serviços a empresas públicas e privadas. O quadro de pessoal conta com 13 doutores, 36 mestres, 13 especialistas. Com o pacotão, o governo quer fazer desaparecer esse patrimônio.

FRENTÃO

O vereador Admar, reeleito com a maior votação do PSDB de Santa Maria, deverá assumir a presidência da Câmara Municipal. É irmão do futuro prefeito Jorge Pozzobom, que terá apoio de 15 dos 21 parlamentares.

RÁPIDAS

* Três senadores do PMDB votaram contra o limite de gastos: Roberto Requião, Kátia Abreu e Dário Berger.

* O pacotão de enxugamento de gastos do governo do Rio será votado hoje com 722 emendas.

* Foi-se o tempo em que a ociosidade era tida como a mãe de quase todos os vices.

Comentários