“Desafie o Amanhã” é o novo posicionamento da UniSinos que marca os 50 anos da instituição, celebrados na última semana

Aniversário de 50 anos da Unisinos foi marcado pela celebração de sua história e pela apresentação de seu reposicionamento diante do futuro

Na última quarta-feira (31), a Unisinos completou 50 anos de sua autorização como universidade. Com mais de 86 mil estudantes diplomados e mais de 24 mil alunos matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação, a Universidade aproveitou o momento festivo para pensar o futuro.

“Não se formam pessoas para o presente, mas para o futuro. A capacidade de antever o amanhã e proporcionar aos jovens uma educação relevante é um desafio cada vez mais complexo para os educadores, pois as transformações que estão em curso nos fazem viver não mais uma época de mudanças, mas uma verdadeira mudança de época”, afirmou o reitor Padre Marcelo Fernandes de Aquino.

50 anos de história

Em celebração aos 50 anos da Universidade, convidados lotaram o Teatro Unisinos, no Campus Porto Alegre. Durante o evento, foram relembrados os momentos mais importantes que marcaram a trajetória da Instituição. Um espetáculo uniu vídeos com a história e depoimentos, intercalados com apresentações culturais dos projetos sociais da Universidade.

Antes de iniciar as apresentações, o diretor presidente da ASAV, Pe. Geraldo Kolling, falou de reconhecimento, gratidão e alegria, e lembrou a história de Santo Inácio de Loyola, dos jesuítas que seguiram seus passos e da criação da Unisinos. “50 anos de missão, desafios e educação. Nessas três palavras – reconhecimento, gratidão e alegria – os votos de que daqui há 50 anos possamos prosseguir a missão da Companhia de Jesus e possamos seguir com criatividade e generosidade. Que a graça de Deus conceda a Unisinos vida longa”, declarou.

Pe. Marcelo, em seu discurso, disse que a Unisinos é uma comunidade universitária que se identifica como jesuíta. “Porque temos nossas raízes podemos ter a segurança da inovação, somos audaciosos, mas não somos aventureiros. Nesse momento, estamos vivendo um banquete de nossas ideias, o estudo e a pesquisa são o nosso banquete. Queremos abrir horizontes para além do amanhã e nos questionar qual o mundo que podemos construir”, ressaltou.

O reitor destacou ainda a importância da pluralidade. “Nossa força está na pluralidade, mas o debate precisa se fazer em forma de serviço”, afirmou. Ao final de sua fala pediu um minuto de silêncio por todos os colaboradores que ajudaram a construir a Universidade e já partiram. “Vida a longa à Unisinos”, encerrou.

O espetáculo contou com uma viagem no tempo, marcada por fotos e depoimentos. A oração de Santo Inácio de Loyola foi cantada pelo coral do projeto Pró-maior. Alunos do grupo Explosão da Dança fizeram uma apresentação artística e uma estudante do Vida com Arte cantou a música “Tempos Modernos”. As apresentações emocionaram a plateia que lotou o teatro.

Projeções para o futuro

Sendo uma universidade de vanguarda, a Unisinos sabe que precisa olhar para o futuro, por isso a celebração também marcou o reposicionamento da Universidade e sua projeção para os próximos anos. Nessas cinco décadas de história, a Unisinos foi se transformando e transformando as pessoas, mantendo sua essência, mas mudando sua forma de se comunicar com a sociedade.

Durante o evento, antes de lançar o novo slogan, os apresentadores do espetáculo lembraram os slogans antigos da Instituição: A vida tem que valer a pena; É por aqui que você chega lá; Pra saber, tem que viver; Somos infinitas possibilidades.

Após esse momento, o reposicionamento da Universidade foi mostrado. O novo slogan “Desafie o amanhã”, que coloca os alunos como protagonistas e afirma que o amanhã pode ser muitos, foi apresentado ao público, em primeira mão. A Unisinos acredita que o conhecimento é o melhor caminho para o amanhã e convida a comunidade a buscar respostas e construir um futuro melhor para todos. Assista ao vídeo abaixo e conheça você também o reposicionamento da Unisinos.

