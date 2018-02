Desafio à paciência

O debate do projeto do Regime de Recuperação Fiscal começou às 18h de ontem e entrou pela madrugada.

O deputado Nelsinho Metalúrgico, do PT, foi o primeiro a se manifestar na tribuna, anunciando que seriam usados todos os recursos para prolongar a sessão. Não errou na previsão.

Até às 20h15min, deputados da oposição se sucederam em pronunciamentos de cinco minutos cada. Declararam que o governo nega o diálogo; a renegociação tornará a dívida impagável; o projeto é um cheque em branco para o Executivo e o resultado acabará anulado na Justiça.

O deputado Juliano Rosso, do PC do B, olhpu para trás, elogiando as gestões dos governadores Jair Soares, Pedro Simon, Alceu Collares, Olívio Dutra, Germano Rigotto e Yeda Crusius. Para Antônio Britto e José Ivo Sartori, fortes críticas.

Não faltou uma provocação: a deputada Juliana Brizola convidou a base aliada para defender o projeto.

Quanto será pago

O rodízio de intervenções de parlamentares do PT, do PC do B e do PSol teve uma pausa com o pronunciamento de Luis Augusto Lara, do PTB. Ele condicionou seu voto a uma exigência: que a aprovação não impeça a continuidade de ações contra a União. Quer também saber qual será o valor da dívida quando o Estado voltar a pagar.

Sempre alerta

Entre 18h e 20h, a oposição encaminhou oito pedidos de verificação de quorum. Até às 23h, somaram-se outros sete.

A intenção era pegar de surpresa os governistas. Se o placar eletrônico apontasse menos de 28 deputados da base aliada, a sessão seria suspensa. A oposição não registrou presença.

Primeira reação

Só às 21h20min, um deputado do bloco governista foi à tribuna. Marcel van Hattem fez fortes críticas à postura protelatória da oposição. Também acusou Pedro Ruas de ter agido de má fé, liderando a ação no Judiciário para impedir a votação do projeto. O deputado do PSol anunciou que entrará contra Marcel na Comissão de Ética.

Uma guerra

Nas galerias da Assembleia, viu-se um ditado lamentável posto em prática: odiai-vos uns aos outros. Atitude que tumultuou a sessão de ontem.

Munição tardia

O que ficou evidente: mesmo que a oposição tenha razão em muitos de seus argumentos, deveria ter montado a trincheira de críticas em novembro do ano passado. O governo tem pressa e nisso teve apoio da sua base. Ontem, a artilharia veio tardiamente.

Começou a campanha

A sessão tensa de ontem foi o primeiro ato da sucessão estadual. O Regime de Recuperação Fiscal será tema de fundo da campanha eleitoral. É uma garantia prévia de que os candidatos não tratarão apenas sobre o giro dos anéis de Saturno. Tratar da questão financeira representará um ganho da população.

