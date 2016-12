Desafio à paciência

Às 3 horas da madrugada de hoje, antes que fosse providenciada uma canja para recobrar as forças, os deputados estaduais encerraram a sessão iniciada às 14 de ontem.

Estendeu-se por mais de 8 horas a discussão do projeto que troca a denominação de Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento para Escritório de Desenvolvimento de Projetos.

A oposição alegou que haverá extinção do instrumento de captação de recursos. Para isso, usou a fórmula do sobe e desce da tribuna, buscando desgastar o governo, mas sem a mínima possibilidade de mudar a opinião de algum adversário.

A base aliada acompanhou pacientemente os discursos e explicou que haverá apenas extinção de algumas diretorias e de cargos em comissão. Ao final, foram 36 votos favoráveis à aprovação. Os contrários não passaram de 17.

DEVAGAR

Se for mantido o ritmo, a votação dos 26 projetos da pauta se estenderá até janeiro. O pior: os cortes aprovados não significação a solução dos graves problemas financeiros do Estado e o déficit continuará.

VEM DE LONGE

A escalada de desregramentos levou muitos Estados às dificuldades que agora enfrentam. Receita menor do que a despesa dá nisso.

ESPIRAL

A dívida do governo federal cresceu 34,8 por cento em 12 meses. Corresponde a quatro vezes o registrado pela inflação no período (8,76 por cento pelo IPCA), passando de 2 trilhões e 95 bilhões de reais para 2 trilhões e 824 bilhões. Pulo de 729 bilhões.

QUANTO CUSTA

Para rolar sua dívida, a União pagou 389 bilhões de reais desde 1º de janeiro deste ano. Mesmo assim, ainda há os que rejeitam conter as despesas. Querem aumentar o ônus, enriquecendo os banqueiros com maior rapidez.

O QUE FACILITA

Apesar das dificuldades na Economia e de outras provocadas pelas delações premiadas, o governo Temer tem uma vantagem: enfrenta oposição debilitada. No plenário da Câmara, os adversários não passam de 90 entre 513 deputados. No Senado, resumem-se a 20 entre 81 parlamentares. Com esse placar, o Executivo aprovará o que quiser.

CAUSAS DE DRAMAS

Na reunião-almoço do Clube de Opinião, ontem, o ministro de Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, ressaltou: 1) em todo o mundo, há 10 milhões de dependentes químicos; 2) nenhum país, liberando as drogas, melhorou a sua segurança; 3) o Brasil tem fronteira aberta com a Bolívia, Colômbia e Peru, grandes produtores de cocaína; 4) o Paraguai passou a exportar maconha turbinada; 5) nos Estados Unidos, traficante de crack tem a pena multiplicada por dez. Foi o que diminuiu o consumo.

DA FICÇÃO À REALIDADE

Deu a Louca no Mundo, filme dirigido por Stanley Kramer, foi lançado em 1963, tendo Spencer Trace como ator principal. Os atentados em Berlim e Ancara, ocorridos ontem, mostram que ficção e realidade estão muito próximos.

RÁPIDAS

* Há três anos consecutivos, cai a arrecadação das prefeituras de todo o País.

* Pena que o Parlamentarismo entre na pauta de debates só em momentos de crise. Assim não avança.

* Comparação e atraso: em Buenos Aires, o primeiro metrô começou a circular em 1913. No Brasil, só em 1974.

* O hábito de encontros de prefeitos eleitos com vereadores adversários está sendo chamado de café do amanhã.

