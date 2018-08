Desafio de Bolsonaro

O estilo “bélico” do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL-RJ) atesta que o deputado federal não está preocupado com “o politicamente correto” e sim em angariar votos com a defesa de medidas polêmicas, em especial na área de segurança. A análise é do presidente da Associação Brasileira dos Consultores Políticos, Carlos Manhanelli.

“A questão, segundo ele, é: quem é a favor da pena de morte? Quem é a favor de ter arma em casa para se defender de bandido? Pelo visto, tem dado resultado”, avalia. Para Manhanelli, Bolsonaro não ganha eleição no primeiro turno, como repete o candidato: “Ele não vai ter votos suficientes. Pode ir para o segundo turno e aí é outra eleição”.

Lula

Sobre Lula, Manhanelli afirmou à Coluna que, caso a Justiça impeça a candidatura do ex-presidente, a tendência é de pulverização dos votos do petista para os outros candidatos.

Voto pessoal

“As pessoas não são petistas, são lulistas”, pontua. “Não é um voto partidário, é um voto pessoal. Esse é o grande problema aqui no Brasil: as pessoas têm ídolos, deuses.”

Voo tucano

O apoio dos partidos do “Centrão” deve alavancar a campanha do tucano Geraldo Alckmin, prevê o consultor: “Isso deve resultar na ascensão dele nas pesquisas”.

Indicações políticas

O Senado vai retomar a discussão de um tema recorrente que não avança no Congresso Nacional: o fim da indicação política para os tribunais de contas do País. Com apoio de 30 colegas (governistas e da oposição), a senadora Rose de Freitas (Podemos-ES) defende na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 2/2018 uma composição majoritária dos tribunais por selecionados em concursos públicos com provas e títulos.

Práticas escusas

No texto da PEC que tramita na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora sublinha: “Os sistemas de controle de contas públicas hoje existentes são absolutamente ineficazes, muitos contaminados, eles também, pela corrupção e pelas práticas criminosas mais escusas”.

Alô?

A despeito das contas no vermelho e do discurso de austeridade, uma das prioridades do governo na volta do recesso do Legislativo é aprovar mudanças na Lei Geral das Telecomunicações e conceder benefícios no valor de mais de R$ 100 bilhões às operadoras de telefonia.

… É presente!

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), já tem assinaturas para o requerimento com pedido de urgência da votação. A proposta chegou a ser aprovada em 2016 por uma comissão especial no Senado e estava pronta para ser sancionada pelo presidente Michel Temer. Mas, por ordem do STF (Supremo Tribunal Federal), voltou à Casa para votação em plenário.

Tucano na gaiola

Ninguém da cúpula do PSDB mineiro visitou até hoje o ex-governador Eduardo Azeredo na cadeia em Belo Horizonte.

PT x Bicudo

A ex-presidenta Dilma Rousseff não divulgou e seu site uma linha sequer de pesar sobre a morte de Hélio Bicudo, um dos fundadores do partido. O jurista pediu o impeachment dela.

Boate Kiss

Familiares das vítimas da boate Kiss – tragédia que provocou a morte de 242 jovens em Santa Maria (RS) – aguardam há anos uma resposta da Justiça sobre o pedido de federalização das investigações. Eles argumentam que existem irregularidades no processo que tramita na Justiça gaúcha.

Comissão

Em apoio às famílias, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Luiz Lula Couto (PT-PB), solicitou audiência e aguarda posição da procuradora-geral da República, Raquel Dodge: “Estamos juntos no agendamento do encontro. Agimos de acordo com fundamentos do Regimento Interno da Câmara”.

Cabo candidato

A ascensão meteórica com discurso retórico denunciante para todo lado levou Cabo Daciolo, deputado federal do Rio de Janeiro, ao estrelato dos “15 minutos” pelo Patriota. Depois de perder o capitão Jair Bolsonaro, o partido investe no bombeiro Daciolo para presidente. O lançamento da candidatura é nesta semana.

Exemplo

Com oceanos cada vez mais poluídos por ação dos humanos – e perto de nós o caso da Baía da Guanabara – a inclusão da disciplina e temática de conscientização ambiental na grade curricular dos ensinos público e privado do Estado do Rio de Janeiro é um exemplo a ser seguido nacionalmente.

