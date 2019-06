Desafio Zé Gotinha: Ministério da Saúde cria nova estratégia para reverter queda de vacinações

O Ministério da Saúde lançou, nesta quinta-feira (20), um hackathon, na Campus Party, em Brasília. Hackathon é o maior evento de imersão tecnológica do país, que reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software, com o objetivo de criar soluções específicas para um ou vários desafios.

A iniciativa do Ministério da Saúde é uma estratégia do Movimento Vacina Brasil para reverter o quadro de quedas das coberturas vacinais no país, nos últimos anos. No denominado “Desafio Zé Gotinha”, equipes desenvolverão, durante três dias, ferramentas voltadas para fortalecer a vigilância e aumentar a cobertura vacinal no Brasil. A equipe vencedora do desafio pode ter sua solução implementada na saúde pública.

“A partir desse desafio vão sair soluções criadas pelas novas gerações que ficarão de legado à sociedade. São jovens que pensam com inovação e que podem contribuir, na criação de ferramentas inovadoras para melhorar a participação da sociedade na vacinação, seja valorizando a caderneta de vacinação, a vacina ou ajudando as pessoas a identificarem novos serviços de saúde”, afirmou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

O Ministério da Saúde tem percebido a diminuição gradativa das coberturas vacinais ao longo dos últimos anos, no Brasil e no mundo. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2019, por exemplo, encerrou sem atingir a meta, que era de vacinar 90% de todos os públicos prioritários. Ou seja, 4,2 milhões de crianças e gestantes não vacinaram contra a gripe, até essa data. Por isso, quando acabou a campanha, a pasta liberou a vacinação para toda a população, não sendo mais exclusiva aos públicos-alvo. De acordo com o Ministério da Saúde, esse balanço ainda será publicado.

