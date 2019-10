Desafio1LivroPorMês dá Top de Marketing ADVB/RS para TAG – Experiências Literárias

A TAG – Experiências Literárias ganhou o prêmio Top de Marketing ADVB/RS 2019 na categoria Incentivo – Cultura com o seu projeto “#Desafio1LivroPorMês”. Lançada em dezembro de 2018 pelo clube de assinatura de livros, a campanha #Desafio1LivroPorMês incentiva a leitura de pelo menos um livro por mês através de um site com inscrição gratuita pela qual as pessoas recebem estímulos e dicas de como manter ou retomar o hábito. Desde o lançamento, a campanha já conquistou a adesão de 140 mil participantes, interligados através de redes sociais e mais de 560 grupos de WhatsApp, onde trocam experiências.

Influenciadores digitais e youtubers como Jout Jout, Alexandra Gurgel, Bernardo Boechat e Vítor diCastro aceitaram o desafio proposto pela campanha e deram a largada para que outras pessoas realizassem a mesma proposta para amigos e familiares. Para dar suporte ao projeto, a TAG criou conteúdos exclusivos de apoio aos inscritos, com informações técnicas e científicas, que vão desde dicas sobre quantos minutos por dia são necessários para se ler um livro de 250 páginas até o impacto causado pelo celular sobre o poder de concentração prolongada. A TAG também auxilia os participantes na montagem de um cronograma de leitura, e na escolha dos próximos livros, mantendo em seu site um espaço dedicado ao #Desafio1LivroPorMês.

Top de Marketing ADVB/RS

Os vencedores da 37ª edição do Top de Marketing ADVB/RS foram anunciados nesta terça-feira (22/10), em Porto Alegre. O corpo de jurados é composto por profissionais da área e acadêmicos, e avaliou os cases finalistas de 35 categorias, divididas em setores de mercado, marketing, incentivo e especiais. A cerimônia de entrega dos prêmios acontece em 12 de novembro, em Porto Alegre.

TAG – Experiências Literárias

A proposta da TAG é mostrar que a literatura pode ser leve e divertida, presenteando o associado a cada mês com uma nova experiência literária e sensorial. A ‘caixinha’ da TAG é uma forma de o livro disputar e recuperar o tempo na vida das pessoas que foi perdendo para filmes, redes sociais e jogos.

Atualmente, o clube de assinatura de livros possui 50 mil assinantes, sendo 28 mil através da modalidade Curadoria, que envia livros indicados por personalidades e escritores, e 22 mil pela Inéditos, que envia best-sellers internacionais ainda não publicados no Brasil. Desde o início de suas atividades, em julho de 2014, a TAG já publicou 80 títulos, divulgando o trabalho de mais de 150 escritores, entre autores e curadores.

A TAG surpreende seus assinantes com os títulos do mês, que são divulgados somente após a entrega de todas as caixas. Também fazem parte do produto: publicações dedicadas à obra e ao autor; design próprio de capas e embalagens; brindes temáticos inéditos, incluindo eventuais publicações exclusivas para assinantes.

Foi premiada com o The Quantum Publishing Innovation do Excellence Award 2018, durante a Feira do Livro de Londres (The London Book Fair), e também com o Prêmio Jovens Talentos da Indústria do Livro 2018, iniciativa da PublishNews, SNEL e Feira de Frankfurt.