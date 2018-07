Desafios e oportunidades para empreender no Brasil. Duas empresárias ampliam o tema e falam também sobre franquias no Tá na Mesa desta quarta-feira (18)

As empresárias Lucy Onodera e Sheila Makeda são as convidadas do Tá na Mesa da próxima quarta-feira (18), na Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), a partir do meio-dia. A sócia-diretora da Onodera (Clínica de Estética) e a diretora da Makeda Cosméticos detalham os desafios e as oportunidades de se empreender no Brasil, assim como o espaço das franquias nesse mercado e o papel das mulheres frente ao comando das empresas.

A Federasul fica no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre.

