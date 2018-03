O Senado afrouxou ontem a corda do pescoço de estados e municípios, aprovando a eliminação de exigências para renegociação das dívidas com a União. Alguns dos itens que desaparecem: 1) regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 2) cumprimento das regras sobre o funcionamento dos regimes próprios de Previdência; 3) ficha limpa no Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados do Setor Público Federal; 4) regularidade no pagamento de tributos federais e da Dívida Ativa da União. Como o governo federal e os parlamentares sabem que as cláusulas não seriam cumpridas e ocorreria naufrágio, vão deixar o barco correr.



Experiente

Surgem definições para o novo secretariado estadual. Luiz Roberto Andrade Ponte irá para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, cargo que ocupou na gestão Rigotto. Ex-deputado federal e ex-chefe da Casa Civil do governo Sarney, tem trânsito fácil entre os empresários. Substituirá Márcio Biolchi, que se vai desincompatibilizar para concorrer à reeleição na Câmara dos Deputados.



Posição privilegiada

Outra indicação garantida para o 1º escalão estadual é do deputado Ibsen Pinheiro, que poderá escolher o cargo. O governador José Ivo Sartori gostaria de tê-lo na Chefia da Casa Civil. Fábio Branco deixa a função para buscar a reeleição à Assembleia.

Tudo é festa

A ordem de início das obras de revitalização dos Cais Mauá será assinada às 10h de hoje, no pórtico principal, com discurso do governador Sartori. A 5 de dezembro do ano passado, no mesmo local, houve outra solenidade: a de entrega da licença de instalação do consórcio responsável pela execução do projeto, acompanhada de discurso do prefeito Nelson Marchezan Júnior. Não demora muito e surgirá outro evento no mesmo cenário.

Até que um dia…

As solenidades no pórtico substituem o que estava programado: a festa para apagar as velinhas de um bolo, assinalando 30 anos de promessas. Na campanha eleitoral à Prefeitura de Porto Alegre, em 1988, os candidatos prometeram dar prioridade à revitalização do Cais Mauá. Com o aumento do tamanho dos navios, a partir da década de 1970, o calado de trechos das Lagoas dos Patos e do Guaíba tornou-se insuficiente. O cais perdeu a utilidade.

Novo Centro

Quando o projeto do Cais estiver concluído, Porto Alegre, seguindo o exemplo de outras cidades, vai ressuscitar a área central. Hoje, vira um deserto ao cair da tarde.

Sintonizados

A homenagem, na abertura da sessão plenária de ontem, demonstrou a identificação da Assembleia Legislativa com a Rede Pampa, que completou 40 anos. As manifestações do deputado Maurício Dziedricki, proponente do evento, e dos demais parlamentares ressaltaram momentos marcantes da história do grupo de Comunicação e sua vocação de servir ao interesse público.

Contagem regressiva

Em 38 dias se esgotará o prazo de filiação partidária para os pretendem concorrer às eleições de 7 de outubro.

Reconhecimento

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, recebeu ontem a comenda da Légion d’Honneur do embaixador da França, Michel Maraillet. O evento ocorreu na Fundação Iberê Camargo. Paula agradeceu com fluência na língua do país que a distinguiu.

Custo alto

O governo federal termina o segundo mês do ano tendo pago 63 bilhões e 500 milhões de juros por sua dívida. A contagem começou a 1º de janeiro. Chegará em dezembro batendo nos 400 bilhões de reais.

Está desnudada

Brasília já foi a Ilha do Tesouro e da Fantasia. Com os sucessivos assaltos ao caixa, que ficou exaurido, e o déficit subindo a cada ano, não há mais tesouro nem fantasia.

Filme se repete

Quando candidatos prometem em demasia, estão apenas querendo colher a fruta antes de plantar a árvore.

