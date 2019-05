Desaparecida há mais de uma semana, jovem pelotense é encontrada morta; ex-namorado é principal suspeito

Mais uma possível vítima de feminicídio: Polícia Civil encontra o corpo de jovem de 20 anos que estava desaparecida há mais de uma semana. De acordo com as investigações, Karollaine Silva foi vista por amigos e familiares no dia 21 deste mês, em Pelotas, cidade onde morava. O corpo foi encontrado há 44km da cidade, no município de Morro Redondo.

O principal suspeito do crime é o ex-namorado, que, de acordo com depoimentos de testemunhas, mesmo depois do término, continuaram se encontrando. O rapaz, de 21 anos, foi preso em flagrante em Pelotas, três dias depois do sumiço de Karollaine, por tráfico de drogas. Ele também era procurado por ter cometido um homicídio anteriormente. Para o delegado de Homícidios de Pelotas, Felix Rafanhim, “ao que tudo indica, foi um feminicído”. O caso será investigado, a partir de agora, pela Delegacia de Polícia de Morro Redondo.

