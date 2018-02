O MPF-MA (Ministério Público Federal no Maranhão) propôs ação civil pública, com pedido de liminar, contra a Universidade Federal do Maranhão e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A ação ocorre após o desaparecimento de três corpos de bebês que nasceram mortos no Hospital Materno Infantil em São Luís, em julho de 2016.

