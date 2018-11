A Polícia Civil do Rio de Janeiro desencadeou a Operação Router, com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em furtar roteadores (equipamentos utilizados na distribuição de sinais de internet, telefonia ou TV) para vendê-los de forma clandestina. Ao todo, foram presos nessa segunda-feira pelo menos oito ex-funcionários de empresas do segmento de telecomunicações.

