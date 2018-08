Desarticulado esquema de tele-entrega de drogas na Zona Norte de Porto Alegre

Agentes da 2ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico prenderam em flagrante, na noite de quinta-feira (30), um homem de 22 anos por tráfico de drogas no bairro Navegantes, em Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, ele era responsável por um esquema de tele-entrega de drogas na Zona Norte da Capital.

Durante a operação, foi apreendida maconha com alto poder de concentração de THC, conhecida como skunk. A droga tem grande valor econômico no mercado, sendo comercializada principalmente para usuários de classe média alta.

O diretor de Investigações do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), delegado Mario Souza, enfatizou que “a situação será investigada de forma mais profunda” e que “é fundamental a colaboração da comunidade”.

Parobé

No final da tarde de quinta-feira, a Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão durante ações de combate ao tráfico de drogas em Parobé, no Vale do Sinos. Dois criminosos foram presos em flagrante por venda de entorpecentes.

Os indivíduos foram detidos em duas residências no bairro Planasa. Com um dos homens, foram encontradas 48 buchas de cocaína pesando aproximadamente 18 gramas, uma porção de cocaína com 9 gramas, 243 gramas de crack, uma balança de precisão e R$ 1 mil. Já na outra casa, foram apreendidas 27 pedras de crack, dois aparelhos celulares, um tablet e R$ 395,55.

Armas

No início desta semana, agentes da 3ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, apreenderam grande quantidade de armas de uso restrito e munições em uma residência no bairro Operária, no município de Campo Bom.

Foram apreendidos um fuzil calibre .223 com 22 munições, quatro pistolas Glock 9 milímetros (todas adaptadas para disparar rajadas), cinco carregadores para 30 munições, 11 carregadores extras normais de Glock, 86 munições 9 milímetros, três pistolas Ruger 9 milímetros, uma espingarda calibre 12 com 50 cartuchos e cinco coletes balísticos – dois com identificação da Polícia Civil. O proprietário da residência onde o armamento foi apreendido não estava no local no momento da operação, mas já foi identificado pela polícia.

De acordo com o delegado Alexandre Quintão, as investigações iniciaram após uma prisão em flagrante em Novo Hamburgo, em junho. Na ocasião, o criminoso capturado estava com um carro clonado. Além das armas e munições, foi apreendido um caminhão que, segundo o delegado, pode ter trazido todo esse armamento da Argentina.

Deixe seu comentário: