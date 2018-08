Descargas elétricas prejudicam o funcionamento de semáforos e chuva provoca alagamentos em Porto Alegre

A chuva que começou a cair em Porto Alegre na madrugada desta sexta-feira (24) provocou alagamentos e transtornos no trânsito em algumas ruas e avenidas da cidade. Em razão das descargas elétricas, cerca de 30 semáforos tiveram o funcionamento prejudicado. Pelo menos outras seis sinaleiras pararam de funcionar por falta de energia, segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Equipes foram mobilizadas para restabelecer o serviço nesses pontos. Entre os cruzamentos que ficaram com os semáforos fora de funcionamento estão: Carlos Gomes x Plinio Brasil Milano, Bento Gonçalves x Luiz de Camões, Ipiranga x Santana, Otto Niemeyer x Cavalhada Edvaldo, Pereira Paiva x Ipiranga e João Pessoa x Venâncio Aires.

Segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a incidência de raios registrada na cidade nesta sexta, até o fim da manhã, foi considerada alta. Foram verificadas 200 descargas para o solo, o dobro de uma situação considerada normal. Houve relatos de queda de granizo em alguns pontos das zonas Sul e Norte da Capital gaúcha, de acordo com o Sistema Metroclima.

Um galho de grande porte caiu de uma árvore na rua Castro Alves, na altura do número 965. A via foi totalmente bloqueada entre as ruas Vitor Meirelles e Schiller, conforme a EPTC.

Pelo menos 20 equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, por meio da Divisão de Manutenção de Redes Pluviais, estão realizando intervenções que visam reduzir os prejuízos com o intenso volume de chuva. As casas de bombas operam normalmente, segundo a prefeitura.

