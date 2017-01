Descarrilamento de trem deixa mais de 100 feridos em Nova York

Um descarrilamento de trem deixou nesta quarta-feira (4) ao menos 103 pessoas feridas em Nova York (EUA), segundo o departamento de bombeiros da cidade. O trem de passageiros descarrilou em um terminal no Brooklyn depois de bater em uma barreira de proteção.

O órgão destacou ainda que nenhum dos feridos corre risco de morte. O incidente ocorreu no terminal Atlantic, no Brooklyn, da linha Long Island Rail Road. Testemunhas afirmaram que o trem entrou na estação aparentemente em excesso de velocidade.

Cerca de 600 pessoas viajavam no trem. Passageiros, por sua vez, descreveram um cenário caótico e assustador nas redes sociais. “Pessoas voando por todos os lados”, disse Serena Janae, que contou ser uma das passageiros do trem que descarrilou, em sua conta no Facebook.

A Administração Federal de Ferrovias dos Estados Unidos e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte disseram que estão enviando investigadores para o local.

