Descarrilamento de trem deixa mortos e feridos no Norte da Espanha

Um trem de passageiros descarrilou na região da Galícia, no Norte da Espanha, deixando ao menos quatro mortos e 47 feridos, na manhã desta sexta-feira (09). O acidente aconteceu próximo a uma estação de Porriño, na província de Pontevedra.

Segundo a imprensa espanhola, o trem fazia o trajeto entre as cidades de Vigo, na Espanha, e Porto, em Portugal. A composição pertence à empresa Comboios de Portugal. O trem levava 63 passageiros e dois tripulantes, informou a operadora ferroviária estatal Renfe.

O maquinista está entre os mortos, de acordo com relatos da mídia espanhola. Uma investigação foi aberta para descobrir as causas do acidente. (AG)

Comentários