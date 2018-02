Descartada pedofilia em exposição

Ministério Público Federal pediu o arquivamento da investigação sobre possível crime de pornografia infantojuvenil no vídeo em que uma criança, acompanhada da mãe, toca o pé de um artista nu em uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em setembro do ano passado. Na avaliação do órgão, não houve conteúdo ou interações eróticas entre artista e público.

