Descendo a ladeira sem freios

A má notícia divulgada ontem: o governo federal teve queda de 10,12 por cento na receita de impostos em agosto, comparando com o mesmo mês de 2015. No acumulado do ano, a arrecadação federal caiu 7,45 por cento.

Com isso, diminuem os repasses aos Estados e aos municípios mergulhados na penúria porque não podem se endividar mais. Além do Rio Grande do Sul, mais 15 Estados pagam salários, fornecedores e prestadores de serviços com atrasos.

PONTO DE PARTIDA

A medida provisória sobre a reforma do ensino médio recebeu, até ontem, 567 emendas de deputados federais e senadores para alterar o conteúdo. A tacada inicial foi do governo federal para enfrentar o desinteresse dos alunos e os baixos resultados no aprendizado. A oposição se equivocou ao dizer que seria uma imposição do Executivo. O debate recém está começando.

ÚNICA SAÍDA

Existe forte aposta no corte da taxa básica de juros, mantida em 14,25 por cento ao ano desde julho de 2015. A última queda na Selic aconteceu há quatro anos, quando veio de 7,5 por cento para 7,25. A produção e o consumo só voltarão a crescer com a reintegração de quase 12 milhões de desempregados, se os juros diminuírem.

PARA EXCLUIR

O Diário Oficial do Estado de São Paulo publicou no dia 20 deste mês decreto que serve de exemplo: perderá a inscrição no cadastro do ICMS o estabelecimento comercial ou industrial que adquirir, distribuir, estocar, revender e expor à venda produtos contrabandeados ou roubados.

Projeto do deputado estadual Gilmar Sossella, com o mesmo conteúdo, foi protocolado na Assembleia este mês.

PENDURADOS

Fotografia do aperto: os empréstimos consignados para beneficiários do INSS cresceram 13,4 por cento em 12 meses. Os aposentados devem 96 bilhões e 700 milhões aos bancos.

HÁ 20 ANOS

A 30 de setembro de 1996, o governo Fernando Henrique encaminhou ao Congresso projeto para tomar terras improdutivas de latifundiários que sonegavam o Imposto Territorial Rural. Só 13 por cento dos proprietários de áreas acima de 5 mil hectares tinham quitado as dívidas. O texto encalhou numa gaveta.

GOL GARANTIDO

A única certeza na eleição à Prefeitura de Belo Horizonte é que o Clube Atlético Mineiro vai ganhar. Os candidatos mais fortes são João Leite, ex-goleiro, e o ex-presidente Alexandre Kalil.

COMO EXPLICAR?

Provoca perplexidade a decisão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que anulou cinco julgamentos que condenaram 74 policiais militares pelo massacre de 111 presidiários, na Casa de Detenção do Carandiru.

RÁPIDAS

* Os marqueteiros não souberam aproveitar os recursos do rádio nos programas eleitorais. Reproduzir o áudio da TV demonstrou pobreza.

* Sintomático: a propaganda em rádio e TV deixou os partidos ocultos.

* O sistema previdenciário navega num mar tomado por icebergs. Consequência do conjunto de decisões desastradas.

* Campanha eleitoral tem a capacidade de reunir o maior número de defensores de causas perdidas.

