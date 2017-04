Descendo a ladeira

A semana termina com a má notícia: o governo federal não controla mais o rombo nas finanças públicas. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, admitiram ontem que o déficit de 79 bilhões de reais, previsto para 2018, subirá para 129 bilhões. Significa que as despesas vão superar as receitas de impostos e contribuições. Essa conta não inclui os gastos com o pagamento de juros da dívida pública.

NAS ALTURAS

Desde 1º de janeiro deste ano, o governo federal já pagou 114 bilhões de reais em juros para rolar sua dívida. No final do ano, chegará a 480 bilhões. Em um mercado mundial de moedas que movimenta 4 trilhões de dólares diários, de forma especulativa, é pouco. Porém, pesa imensamente nas contas do Ministério da Fazenda.

CORRUPÇÃO & PREJUÍZOS

Divulgar os números não é o suficiente para convencer os espertalhões de todos os calibres que a corrupção é capaz de deseducar e matar. Por esquemas criminais esvai-se o dinheiro que falta para a educação e a saúde pública. Acham, porém, a roubalheira um fato banal.

Dados oficiais mostram que, desde 2003, foram deflagradas 247 operações, envolvendo desvios de verbas federais repassadas aos municípios. Os investigadores identificaram organizações que tiravam recursos públicos de quem mais precisava para alimentar falcatruas milionárias.

FIM DA LINHA

Nos subterrâneos da política, tesoureiros de partidos jamais imaginavam que o caixa 2 seria flagrado. Achavam que o canal oculto por onde trafegaram recursos não contabilizados se manteria para sempre. A partir da Operação Lava Jato foram desmantelados atalhos, jeitinhos e artimanhas criminosas.

É PRECISO UM BASTA

Está na hora de os governos e os políticos que os rodeiam descobrirem que existem coisas mais importantes do que os seus umbigos. O País cansou de esperar por soluções que não são adotadas com maior rapidez sob o argumento de que o processo parlamentar de gestação de uma lei é lento, exigindo debates até chegar ao amadurecimento para o consenso. Enquanto isso, a população vive atemorizada com a falta de segurança, o atendimento da saúde pública impõe longas filas e os alunos saem das escolas públicas com conhecimento precário.

VOLTARÃO A ATACAR

Os cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro deixaram ontem o presídio de Bangu, onde estavam detidos. A Justiça determinou que só voltarão à atividade de julgar dentro de 180 dias. É o tempo que alguns acreditam será necessário para a cura do vírus conhecido como Corruptus.

RÁPIDAS

* Do Palácio Piratini, o governo tenta apagar incêndio com uma mangueira que não alcança a Assembleia Legislativa.

* Previsão do tempo político para a próxima semana: chuva torrencial de denúncias de corrupção, desaguando no mar agitado da Nação.

* O twitter não perdoa: “Polícia tenta desvendar caso de menina do Acre que sempre desaparece quando não é ano de eleição”. Em seguida vem a foto de Marina Silva.

* Está faltando um placar eletrônico, exposto em local público, para que a população saiba o pouco que é investido do orçamento estadual em obras de infraestrutura.

* Deu no site: “Brasília recebe feira de franquias.” Visitantes buscarão o estande que vai expor técnicas de corrupção em 3 lições.

* Para financiar campanhas, partidos não podem nem sonhar com Uncle Scrooge Mc Duck, que vem a ser o Tio Patinhas.

Comentários