Descerrada foto de Eduardo Finco na galeria de ex-presidentes da Febrac

O ex-presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Raça (Febrac), Eduardo Finco, teve sua foto descerrada na galeria dedicada aos gestores que já passaram pela presidência da entidade. A cerimônia aconteceu na casa da Febrac na Expointer na noite de terça-feira (28). Na ocasião, Finco foi homenageado pelos cinco anos de gestão (2012 a 2017) nos quais prezou pela harmonia das entidades parceiras ligadas ao agronegócio e das associações filiadas. “O nosso sempre presidente deixará uma marca inigualável na federação e também no agronegócio pelo seu excelente e incansável trabalho”, disse o atual presidente da Febrac, Leonardo Lamachia.

Uma das melhorias implantadas na gestão de Finco foi a determinação, em estatuto, que pessoas especializadas fizessem o atendimento em cada área, a fim de garantir maior apoio e proximidade aos associados. “Conseguir manter diversos setores em harmonia dentro de uma única entidade é uma tarefa muito difícil, pois são interesses separados”, pontuou Finco. Além disso, o ex-presidente foi responsável pela criação da sede da entidade na Expointer, onde, a partir de agora, terá sua foto na galeria junto aos outros ex-presidentes.

O ex-presidente acompanhou de perto o crescimento da federação e foi uma das peças fundamentais para que a Febrac se tornasse uma entidade de extrema importância no agronegócio. “Quando eu assumi tínhamos em torno de 12 entidades filiadas e agora são 64”, ressaltou. Ao indicar a nova diretoria em 2017, Finco prezou pela continuidade do trabalho de relacionamento com os demais participantes do setor e também pelo crescimento continuo dos filiados. “Estou muito feliz por ter conseguido manter a Febrac em boas mãos e saber que vamos manter um legado”, disse.

Deixe seu comentário: