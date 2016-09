Descoberta produção de cocaína na Zona Sul de Porto Alegre

A PC (Polícia Civil) apreendeu seis sacos contendo um pó branco com aspecto semelhante a cocaína nesta segunda-feira (26), no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. Em testes preliminares, foi possível determinar que no interior de quatro, havia cocaína e, em dois outros, substâncias ainda não identificadas.

Policiais da 4ª DIN (Delegacia de Investigações do Narcotráfico) dirigiram-se ao local por meio de informações que indicavam a existência de um estabelecimento de produção de cocaína.

Segundo o delegado Maurício Barison, titular da 4ª DIN, os indícios são de que o local era utilizado para “engrossar” a cocaína, isto é, misturar o pó puro com outra substância de aspecto semelhante para aumentar a quantidade de entorpecente a ser vendido e os lucros com a comercialização da droga.

Ao total, foram apreendidos cinco quilos de cocaína. As investigações prosseguirão para identificar os responsáveis pela droga.

Disque-denúncia: 0800-518-518

WhatsApp e Telegram: (51) 8418-7814

E-mail: denuncia-denarc@pc.rs.gov.br

