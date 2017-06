Descoberta “vila” nazista subterrÃ¢nea escondida sob praia holandesa

O movimento da areia de praias na Holanda revelou um “universo nazista” completamente desconhecido até então. Túneis e bunkers construídos e usados pelo Exército alemão durante a Segunda Guerra foram encontrados sob a praia nos arredores de Haia.

Como sarcófagos egípcios, as construções estavam enterradas sob a areia. Nos últimos anos, foram descobertos centenas de bunkers da Segunda Guerra na costa norte-europeia do Atlântico. São como pequenas cidades subterrâneas, com cozinhas, dormitórios e até saunas. Adolf Hitler mandou construir o complexo para tentar impedir a invasão dos Aliados.

Direções escritas com tinta nas paredes estão conservadas e davam direções para os soldados: “PAK” para onde ficavam os tanques de guerra e “K” para costa. A Holanda decidiu abrir os bunkers ao público para que as gerações futuras aprendam sobre a guerra. (Folhapress)

