Desconhecem a liberdade

Na maioria dos países democráticos, o voto é um direito. O eleitor vai às urnas se quiser ou se achar necessário que sua opinião seja representada. Entre as 15 maiores economias do mundo, o Brasil é o único país no qual o voto se tornou obrigatório. Pesquisas demonstram dois meses depois, 30 por cento esqueceram o nome do candidato que escolheram nas eleições proporcionais.

Não bastasse isso, os programas de propaganda dos candidatos também não precisariam ser transmitidos em rede. Pelo formato atual, vetam ao público o direito de escolher entre diversas emissoras de rádio e TV. O rodízio deixaria ao menos uma opção para os que não se interessam pela política de ficarem livres do bombardeio demagógico na maioria das vezes.

Previsão

Assessores, que não querem se identificar, dizem lutar sem resultados contra o despreparo e a impertinência dos candidatos à Presidência da República. Os debates continuarão permeados por destemperos pessoais e atitudes sem sentido.

Todos são suspeitos

Faltam 17 dias para começar a propaganda eleitoral em rádio e TV. Com medo da espionagem, os estúdios em Porto Alegre, onde os candidatos fazem as primeiras gravações, tornam-se bunkers. Mesmo assim, vazou o mal estar na divisão do tempo da coligação PSDB-PTB-PP-PPS.

Não vão abordar?

Não passou ainda pela imaginação dos candidatos a governador a análise com profundidade do que significa a dívida pública de 67 bilhões de reais. Preferem tratar de assuntos menos áridos. Alguns apenas repetem o discurso de eleições anteriores: farão uma auditoria. Ora, são contratos assinados e reconhecidos. As tentativas anteriores no país de decretar moratória acabaram provocando desastres nas contas.

O valor da dívida pública inchou em decorrência da remuneração do capital e de acordo com a vontade de sucessivos governos que pediram empréstimos.

Dá para prever

Os debates entre candidatos ao Piratini irão da Estadolatria à Estadofobia, expressões usadas por Delfim Netto. Não dará para ficar só nisso.

Precisará descascar

Como em outros anos eleitorais, o exame do orçamento do Estado para 2019, na Assembleia Legislativa, será ao estilo vapt-vupt. O déficit previsto de 6 bilhões e 800 milhões de reais ficará como o abacaxi sobre a mesa.

De real em real

A coleta de dinheiro para a campanha de Lula via Internet, conhecida como vaquinha virtual, atingiu 550 mil reais. Se a candidatura não for registrada, deverá ocorrer a devolução. Exigência da lei.

Mais uma etapa

Terminará amanhã o prazo para registro de candidaturas. Até o dia 23, ficará aberta a porta para os pedidos de impugnação, uma guerra que faz os advogados dos partidos trabalharem dia e noite.

Foi longe

Aos candidatos que buscam originalidade, está à disposição o modelo Jânio Quadros. Começou como vereador em São Paulo e terminou presidente da República. Levava sanduíches no bolso para comer durante os comícios, usava roupas velhas e jogava talco na gola do casaco para dar a impressão de caspa.

Cálculo indispensável

Tema para os candidatos avaliarem nos próximos debates: custa mais manter crianças na escola ou fora delas?

Diferença mínima

Foi-se o tempo dos saltos salariais. A Assembleia Legislativa do Paraná derrubou, ontem, veto da governadora Cida Borghetti. Manteve o reajuste de 2,76 por cento, que foi a inflação do período de um ano, ao salário do funcionalismo público ligado aos Poderes Legislativo e Judiciário, além de Defensoria Pública e Ministério Público. A governadora sugeria 1 por cento de reposição salarial.

Muitos concorrem

Ao final do ano, em vários estados, haverá entrega prêmios de gestão pública. O mais disputado será o Troféu Ineficiência.

Desafio à paciência

Como em anos anteriores, a propaganda eleitoral obrigatória, verdadeira feira de extravagâncias, provocará tédio, revolta ou consternação.

