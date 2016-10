Descubra como enviar mensagens secretas no Facebook

Assim como o WhatsApp faz por padrão, é possível enviar mensagens criptografadas também usando o Messenger, aplicativo de mensagens do Facebook. O recurso permite não só que as mensagens sejam totalmente protegidas contra espiões como também que sejam apagadas automaticamente quando o usuário quiser.

Para iniciar uma conversa secreta, abra o aplicativo do Messenger e selecione o contato com quem você quer falar. No canto superior direito da tela, toque no ícone de mais informações sinalizado pela letra “i” dentro de um círculo.

Nessa nova página você verá, logo abaixo da opção “Apelidos” (se estiver no Android) ou “Emoji” (se estiver no iOS), um ícone de cadeado seguido pelo termo “Conversa secreta”. Basta tocar nele para abrir uma janela especial, com tons escuros em vez do azul tradicional do Facebook, onde suas mensagens serão criptografadas de ponta a ponta.

Se você quiser, também é possível enviar mensagens autodestrutivas. Basta tocar no ícone de um relógio, na ponta direita da tela logo acima do teclado, e selecionar o tempo pelo qual suas mensagens serão visíveis. As opções vão de 5 segundos até 24 horas.

Ao enviar uma mensagem autodestrutiva, você verá uma contagem regressiva ao lado do texto na janela de conversa. Uma animação fará a mensagem “explodir” quando o tempo acabar e seu contato não poderá vê-la mais. O timer começa a correr assim que seu amigo visualiza o texto pela primeira vez.

Nas configurações do Messenger, você pode também excluir todas as conversas secretas salvas no seu dispositivo. As mensagens secretas ficam visíveis apenas no smartphone que você usou para enviá-las, não sendo possível responder pelo PC, nem pelo site do Facebook e nem pelo Messenger.com.

Comentários