Descubra quem tem seu número adicionado no WhatsApp

Não é preciso instalar qualquer aplicativo de terceiro para descobrir quem tem seu número adicionado nos contatos do WhatsApp; mecanismo funciona para aparelhos Android

No WhatsApp existe uma função que consegue mostrar qualquer pessoa que tenha salvo seu contato, mesmo que você não tenha o número dela salvo em seu celular.

Como saber?

Primeiro abra o aplicativo;Clique no menu “três pontos”, no canto superior direito; Selecione a opção “Nova Transmissão”; Nesta lista que é exibida, você poderá ver alguns números sem identificação, já que você não os salvou na agenda do telefone. Caso apareça algum número sem identificação, quer dizer que esta pessoa tem o seu contato adicionado a sua respectiva agenda; Para descobrir quem são essas pessoas, você pode tentar ver a foto do WhatsApp ou colocar o número no mecanismo de busca do Facebook.

É importante saber

A função não permite que você envie mensagens para essas pessoas, caso as adicione em uma lista de transmissão para mandar um recado.

Nem todas as pessoas encontrarão números sem identificação na lista de transmissão; pode haver casos em que nenhuma pessoa o tenha adicionado na agenda de contatos.

Recuperar mensagens apagadas

Apagar mensagens do WhatsApp é, às vezes, uma ação necessária para preservar a privacidade das conversas. Porém, nem sempre todas as mensagens deveriam ser apagadas e por descuido, acabamos deletando mensagens importantes. E é nesse momento em que surgem as dúvidas sobre como recuperá-las.

O processo não é complexo, mas é essencial que o backup de suas conversas esteja ativado. No WhatsApp, o backup pode ser diário, semanal ou mensal. Quanto mais frequente, maiores são as chances das conversas serem recuperadas facilmente. No caso do iPhone, o iCloud é responsável pelo armazenamento do backup. Já nos celulares Android, o backup é armazenado no Google Drive.

Passo a passo

Para ativar o backup de conversas, ou checar a última vez em que houve algum backup delas, basta ir em Ajustes e então em Conversas. Selecione, entre as opções, a seção Backup de Conversas.

Nesta seção é possível checar a data e hora do último backup, a frequência com a qual ele ocorre e se você deseja fazer um backup no mesmo momento.

Se o seu celular for Android, você deve clicar nos três pontos no canto superior direito, selecionar Configurações e então Conversas. A partir daí, tudo é bem similar. Ambos os sistemas permitem, nas configurações de Backup de Conversas, configurar o WhatsApp para criar backups automáticos.

Criar backups automáticos e frequentes aumenta as chances de conseguir recuperar mensagens apagadas acidentalmente.

Se o seu backup está em dia, agora é a hora de recuperar as mensagens apagadas a partir dele. Para isto, primeiro você deve apagar o WhatsApp de seu celular. Ao reinstalar o aplicativo, você irá receber um código de autenticação de seis dígitos por SMS. Caso você tenha um PIN de segurança, ele será pedido. Em seguida, você terá a opção de recuperar seu backup.

É importante lembrar que, se as mensagens que você quer recuperar não tiverem sido salvas no último backup, elas não serão recuperadas com esse método. Ao recuperar mensagens, mesmo mensagens apagadas pela outra pessoa na conversa de WhatsApp serão restauradas; ou seja, o método também é útil caso você deseje rever mensagens que a outra pessoa apagou e que foram salvas a tempo pelo seu backup.