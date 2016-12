Descubra se vale a pena você gastar um pouco mais para comprar o modelo mais avançado do novo iPhone

A Apple cobra caro demais pelos recursos que oferece ou você paga pela “excelência” do pacote completo, além do “glamour” que supostamente é ser um dono de um produto da marca? Testes da reportagem comprovaram: o iPhone 7 Plus é realmente incrível, igualando-se ou superando a concorrência em quase todos os aspectos. Mas recomendamos a compra? Isso é algo a se discutir.

O aparelho testado é um iPhone 7 Plus de 128 GB de armazenamento na cor preto brilhante. Destacar a cor é importante para esta análise porque o preto brilhante tem uma fabricação diferente das outras quatro cores da linha 7/7 Plus – são elas a preto matte, ouro rosa, prateado e dourado.

Segundo a Apple, o corpo do preto brilhante passa por nove etapas de anodização (processo anticorrosivo que forma camadas de óxido protetoras no metal) e polimento com o objetivo de gerar um tom de preto tão profundo e liso que “unifica” o design, escondendo linhas e detalhes antes mais aparentes no corpo do iPhone. Nesta cor, as linhas claras de antena que ficam nas arestas do celular, bem como a divisão entre vidro da tela e restante do corpo, praticamente somem.

E sim, tudo isso deixou o aparelho muito bonito e elegante. As laterais curvas ainda ajudam na pegada e facilitam o manuseio da grande tela de 5,5 polegadas. Mas ao mesmo tempo, o iPhone preto brilhante ao fazer isso ficou bem mais fácil de se confundir com outros celulares pretos das outras fabricantes; afinal, as outras empresas também estão se empenhando em limpar cada vez mais os detalhes na parte frontal de seus smartphones.

Por outro lado, este 7 Plus ficou pesado – 188 gramas – e acumula gordura com bastante facilidade. Infelizmente um dos pontos fracos mais famosos da Apple continua na fragilidade de seus aparelhos. Em apenas três semanas de uso, ele ganhou uma quantidade razoável de arranhões – discretos, é verdade, mas estão lá. E o pior: no primeiro dia, ao deixá-lo em pé em um banco de praça, ele virou de frente para o concreto do banco e isso trincou a tela na parte de cima à direita.

Saindo da superfície, vamos ao uso propriamente dito. A tela do iPhone 7 Plus é ótima como de costume. Clara, nítida, colorida, e com seus 401 pixels por polegada, você se esforça e não consegue ver nenhum quadrado de pixel. Já temos celulares com definição além, mas na prática todas as telas se equivalem no alto padrão, sem muita distinção negativa entre elas.

O desempenho novamente é bem impressionante. Com o novo iPhone, usa-se tranquilamente uns 15 a 20 apps abertos sem comprometer sua velocidade em praticamente nada. No teste de desempenho AnTuTu, ele alcança a quinta posição, perdendo apenas para outros dispositivos da Apple, como o iPad Pro.

O consumo de bateria de 2.900 mAh também não fica comprometido: em uso moderado, dura quase dois dias de uso.

Algo que é bem novo para iPhones é o sistema de câmera dupla. No dispositivo da Apple uma lente é grande-angular, e a outra, teleobjetiva, e o software de câmera da Apple faz a combinação da captura das duas lentes em uma só.

Finalmente, a pergunta: vale comprar o iPhone 7 Plus por preço a partir de 4.099 reais? O brasileiro médio não vai comprar um aparelho celular que custa pelo menos 4,65 salários mínimos. Ainda mais algo que pode ser roubado na esquina ou quebrar a tela na primeira queda.

Sabemos que iPhones não são aparelhos celulares comuns. O conjunto robusto e charmoso do iPhone 7 Plus é de fato tentador. (Folhapress)

Comentários