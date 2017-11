Desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, Temer é o presidente que, em média, mais editou medidas provisórias

Para efeito de comparação, a antecessora Dilma Rousseff editou, em média, uma MP a cada 9,1 dias. Itamar Franco – que substituiu Fernando Collor, também após processo de impeachment – encaminhou ao Congresso, em média, uma MP a cada 5,7 dias, número próximo ao do governo de José Sarney (uma a cada 5,8 dias). Os dois ex-presidentes são os que mais utilizaram esse instrumento desde a Constituição de 1988. Luiz Inácio Lula da Silva editou, em média, uma MP a cada 6,8 dias, e Fernando Henrique Cardoso, uma a cada 7,8 dias.

Críticas

Com a medida, Temer atendeu a pressões de senadores que fizeram um acordo com o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), para que os pontos controversos da reforma fossem modificados por MP. “Estão errando muito. A Câmara não participou desse acordo e isso enfraquece o Parlamento”, opinou Maia.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), apesar de ter defendido que os ajustes à reforma trabalhista fossem feitos por MP conforme o acordo, também já criticou o Planalto pela utilização excessiva do recurso. “Nenhum país do mundo, que leve a sério seu Parlamento, edita 50 medidas provisórias por ano. Não há urgência nem relevância que expliquem esse excesso. Por que não trocar uma medida provisória por um projeto de lei com urgência constitucional?”, questionou durante sessão no Senado.