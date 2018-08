Desembargador paulista é contrário a pagar seguro para envolvidos na Operação Lava-Jato

O teor do voto de um desembargador do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) em um processo sobre arbitragem deixou em alerta empresas que precisaram acionar o seguro de responsabilidade civil, conhecido como D&O, para cobrir gastos com a Operação Lava-Jato. Cesar Ciampolini, ao se manifestar em julgamento na 1ª Câmara de Direito Empresarial, entendeu que permitir a cobertura quando há, de forma assumida, ligação com corrupção seria o mesmo que admitir a existência de um “seguro-propina”.

Para ele, o Judiciário não pode atender a esse tipo de pedido, da mesma forma como também não poderia abrir as suas portas para, por exemplo, recolhedores de apostas contra o banqueiro do jogo do bicho ou mesmo a traficantes em litígio contra o chefe do tráfico. “O criminoso não pode demandar direitos decorrentes de atividade criminosa”, afirma.

Essa é a primeira vez, segundo especialistas, que um desembargador se manifesta de forma tão contundente sobre o assunto. Apesar de o colegiado não ter entrado no mérito – e a decisão da Câmara ter ficado restrita à discussão relacionada à arbitragem -, o voto de Ciampolini pode sinalizar como será o posicionamento do TJ-SP nas discussões que tratarem diretamente sobre o assunto.

“Estamos diante de um excelente precedente para as seguradoras”, diz uma fonte. “Elas vêm negando a cobertura de casos relacionados à Lava-Jato e as empresas têm recorrido ao Judiciário e à arbitragem. São discussões recorrentes”, acrescenta.

O D&O (do inglês Directors and Officers) costuma ser contratado pelas empresas, de maneira geral, para dar cobertura aos atos de gestão dos seus executivos. Esse seguro é usado para cobrir os custos de defesa nos processos que são ajuizados contra os profissionais e também para as indenizações a terceiros nos casos de condenação.

O caso analisado pelo TJ-SP envolve uma disputa entre a Galvão Participações e a Fairfax Brasil Seguros Corporativos. A construtora alegava que o contrato com a seguradora previa a resolução dos conflitos na arbitragem e tentava a intervenção do Judiciário para definir questões procedimentais (como a câmara que trataria do caso).

Conforme consta no processo, a Galvão buscaria na arbitragem a cobertura do seguro a um de seus ex-diretores, Erton Medeiros da Fonseca. Isso porque a seguradora, ao ser acionada pela empresa, afirmou que não faria o pagamento. A justificativa foi a de que havia no contrato cláusula prevendo a exclusão da cobertura no caso de se verificar conduta criminosa por parte do segurado.

O processo de sinistro – que deveria ser custeado pela seguradora – está relacionado à ação penal interposta pelo Ministério Público Federal contra dirigentes da Galvão Engenharia no âmbito da Operação Lava-Jato. A seguradora sustenta no processo que Erton Medeiros da Fonseca, a quem seria direcionada a cobertura, teria reconhecido em depoimento ao Ministério Público Federal, no ano de 2014, pagamentos ilícitos em razão do receio da construtora de sofrer retaliação na Petrobras.

A Galvão Participações havia obtido decisão favorável para levar o caso à arbitragem na primeira instância. A Fairfax, então, recorreu ao tribunal. Antes da manifestação do desembargador Cesar Ciampolini, o julgamento estava empatado em dois votos em favor da construtora e dois contrários.

Os magistrados, até então, haviam se manifestado somente sobre a possibilidade de se instaurar o procedimento arbitral, a partir da análise da cláusula contratual, sem entrar na questão de fundo, que tratava justamente sobre a cobertura do seguro. Ciampolini se posicionou sobre os dois assuntos. No desempate, tornou vencedor o entendimento de que o caso não deveria ser levado à arbitragem e

antecipou que, se o pedido de pagamento for feito ao Judiciário, deverá ser negado.

O desembargador sustentou em seu voto que o direito de ação está condicionado a um motivo legítimo e, sendo assim, deve-se observar a “licitude do objeto”.

“Seria concebível que o juiz mandasse citar o réu numa ação de cobrança de dívida de jogo? Ou em reclamação trabalhista movida pelo criminoso contra o chefe da organização criminosa?”, observou. Ele citou uma série de julgamentos, tanto na Justiça do Trabalho como no próprio tribunal, em que foram negados pedidos de reclamantes porque os magistrados os consideraram ilícitos.

