Desembolsos de recursos pelo BNDES caem 35% até novembro

Os desembolsos de recursos pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) até novembro registram queda de 35% com relação ao mesmo período do ano anterior. O dado faz parte do boletim mensal de desempenho do banco, divulgado nesta terça-feira (20).

Entre janeiro e novembro, o BNDES liberou R$ 76,472 bilhões em empréstimos. No acumulado de 12 meses, foram R$ 95,599 bilhões, queda de 33% com relação ao mesmo período do ano anterior.

Para o banco, os indicadores “seguem refletindo a situação de dificuldade de retomada da economia, não apontando ainda para um movimento claro de ascensão na demanda por recursos”.

As consultas e enquadramentos, que são as primeiras etapas do processo de concessão de financiamentos, também continuam em queda, informou o BNDES.

Entre janeiro e novembro, as consultas atingiram R$ 104,406 bilhões, 9% a menos do que no mesmo período do ano anterior. Já os enquadramentos caíram 7%, para R$ 93,363 bilhões.

A aprovação de novos empréstimos caiu 26%, para R$ 67,480 bilhões.

A retração nos desembolsos atingiu todos os setores, com queda maior (51%) na infraestrutura. A agropecuária foi a que menos retraiu, apenas 4%.

Houve queda de 29% nos desembolsos para micro, pequenas e médias empresas, que somou R$ 24,375 bilhões. Para as grandes empresas, a queda foi de 36%, para R$ 48,102 bilhões.

Em relação ao BNDES, o Planalto anunciou — dentro do pacote de medidas para estimular a economia — a ampliação de crédito para micro, pequenas e médias empresas, que deve gerar um acesso extra de empréstimos de R$ 5,4 bilhões. E também o refinanciamento de dívidas vencidas e a vencer com o banco, que deve atingir um volume de crédito a ser alongado estimado em R$ 100 bilhões.

