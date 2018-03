Desemprego aumenta para 12,6% e atinge mais de 13 milhões de brasileiros

O índice de desemprego no Brasil chegou a 12,6% no trimestre encerrado em fevereiro, o que representa uma alta de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), por meio da pesquisa Pnad Contínua.

A população desocupada (13,1 milhões) aumentou 4,4%, ou seja, mais 550 mil pessoas em relação ao trimestre anterior (12,6 milhões). No confronto com igual trimestre do ano passado, quando havia 13,5 milhões de desocupados, houve queda (-3,1% ou menos 426 mil pessoas nesta situação).

A população fora da força de trabalho (64,9 milhões de pessoas) cresceu 0,8% (ou mais 537 mil pessoas) em relação ao trimestre de setembro a novembro de 2017 e chegou ao seu maior nível na série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012. Frente ao mesmo trimestre de 2017, houve estabilidade.

A população ocupada (91,1 milhões) recuou (-0,9% ou menos 858 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo trimestre de 2017, também houve redução (-2% ou menos 1,7 milhão de pessoas ocupadas).

O número de empregados com carteira de trabalho assinada (33,1 milhões) ficou estável frente ao trimestre anterior (setembro a novembro de 2017). No confronto com o trimestre de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, houve queda (-1,8% ou menos 611 mil pessoas). Esse contingente chegou ao seu menor nível na série histórica desde 2012.

O número de empregados sem carteira de trabalho assinada (10,8 milhões) recuou -3,6% (menos 407 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior, mas subiu 5% (mais 511 mil pessoas) em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A categoria dos trabalhadores por conta própria (23,1 milhões de pessoas) ficou estável em relação ao trimestre de setembro a novembro de 2017. Em relação ao mesmo período do ano anterior, houve alta de 4,4% (mais 977 mil pessoas).

O rendimento médio real habitual (R$ 2.186) no trimestre de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018 ficou estável frente ao trimestre de setembro a novembro de 2017 (R$ 2.165) e também em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (R$ 2.148).

Segundo os grupamentos de atividade, o trimestre móvel de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018 em relação ao trimestre de setembro a novembro de 2017 apresentou aumento de rendimento nas categorias de Indústria (3,3%, ou mais R$ 70) e Serviços Domésticos (1,7%, ou mais R$ 14). Os demais grupamentos não tiveram variação significativa.

Em relação ao trimestre de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017 também houve aumento nas categorias Indústria (5,1%, ou mais R$ 107) e Serviços Domésticos (2,3%, ou mais R$ 20). Os demais grupamentos não apresentaram variação significativa.

A massa de rendimento real habitual (R$ 194,1 bilhões) ficou estável em relação ao trimestre móvel de setembro a novembro de 2017. Frente ao mesmo trimestre do ano anterior, houve aumento de 4,1%, ou mais R$ 7,6 bilhões.

