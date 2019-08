Desemprego cai para 11,8% em julho, diz IBGE

Conforme dados divulgados nesta sexta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,8% no trimestre encerrado em julho, atingindo 12,6 milhões de pessoas. Esta trata-se da quarta queda seguida na comparação com o mês anterior.

Apesar da taxa de desemprego ainda elevada, o mercado de trabalho mostra sinais de recuperação. Segundo números divulgados na semana passada, a economia brasileira criou 43.820 empregos com carteira assinada em julho. Os números oficiais mostram também que, nos sete primeiros meses deste ano, foram criados 461.411 empregos com carteira assinada — alta de 2,93% frente ao mesmo período do ano passado.