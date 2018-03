Desemprego cresce e atinge 12,6%

A taxa de desocupação no Brasil voltou a crescer no trimestre encerrado em fevereiro deste ano, atingindo 12,6%, o que representa uma alta de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em novembro de 2017. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), esse contingente ganhou 550 mil desempregados, passando a abranger 13,1 milhões de trabalhadores.

