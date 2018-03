A taxa de desemprego aumentou entre as mulheres pelo terceiro ano consecutivo na Região Metropolitana de Porto Alegre. Esse índice passou de 11,2% em 2016 para 12,4% em 2017. Os dados foram divulgados pela Fundação de Economia e Estatística. Com isso, elas voltaram a ser a maioria no total de desempregados. O percentual corresponde a 50,4% da população economicamente ativa.

