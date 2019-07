Desemprego no Brasil recua 0,7 ponto percentual, diz IBGE

A taxa de desemprego atingiu a marca de 12% no trimestre que se encerra em junho, como mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada na manhã desta quarta-feira (31), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com os dados, são 12,8 milhões de brasileiros em busca de emprego.

A taxa de desocupação no Brasil, no trimestre encerrado em junho de 2019 teve redução de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. No período anterior (janeiro, fevereiro e março), a taxa tinha ficado em 12,7%. Também houve queda na subutilização de mão de obra. No período encerrado em junho, a taxa de subutilização foi 24,8%. No trimestre anterior, essa taxa chegou a 25%. No ano passado, em junho, as taxas de desocupação e subutilização foram respectivamente 12,4% e 25,5%.

Deixe seu comentário: