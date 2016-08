Desemprego no Brasil sobe para 11,6% e atinge 11,8 milhões de trabalhadores

O desemprego no Brasil ficou em 11,6% no trimestre encerrado em julho, segundo dados divulgados nesta terça-feira (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A taxa é a maior da série histórica, que teve início em 2012. No trimestre encerrado no mesmo período de 2015, o índice havia atingido 8,6% e, no trimestre anterior, de fevereiro a abril deste ano, a taxa ficou em 11,2%.

De maio a julho, a pesquisa estima que havia 11,8 milhões de pessoas desocupadas. Na comparação com o mesmo trimestre de 2015, o aumento foi de 37,4%. Já em relação ao trimestre de fevereiro a abril de 2016, o contingente cresceu 3,8%. Por outro lado, a população ocupada estimada ficou em 90,5 milhões. Diante do mesmo período de 2015, foi registrada uma queda de 1,8% e, frente aos três meses anteriores, houve estabilidade.

Desses trabalhadores empregados, 34,3 milhões tinham carteira assinada. Na comparação anual, o recuo é de 3,9% e, na trimestral, não houve variação significativa, segundo o IBGE. Com o aumento do desemprego, caiu o rendimento médio dos trabalhadores, que ficou em R$ 1.985. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a renda caiu 3% e, sobre o período de fevereiro a abril, registrou estabilidade. (AG)

