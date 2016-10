Desemprego sobe para 11,8% e atinge 12 milhões de brasileiros

O desemprego no Brasil chegou a 11,8% no trimestre encerrado em setembro, o que representa um crescimento de 0,5 ponto percentual em relação ao período entre abril e junho deste ano. Na comparação com o mesmo trimestre móvel do ano anterior – julho a setembro de 2015 –, houve elevação de 2,9 pontos percentuais, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A taxa segue sendo a maior de toda a série histórica da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, que teve início em 2012. A população desocupada totalizou 12 milhões de pessoas, crescendo 3,8% em relação ao trimestre de abril a junho de 2016 e 33,9% no confronto com igual trimestre de 2015.

Já população ocupada atingiu 89,8 milhões de pessoas. O número mostra uma queda de 1,1% em relação ao trimestre anterior e de 2,4% ante o mesmo trimestre de 2015. O número de empregados com carteira assinada (34,1 milhões de pessoas) no setor privado apresentou queda de 0,9% frente ao trimestre de abril a junho de 2016 (menos 314 mil pessoas). Na comparação com igual trimestre do ano anterior, a redução foi de 3,7% (menos 1,3 milhão de pessoas).

O rendimento médio real recebido pelos trabalhadores (R$ 2.015) cresceu 0,9% frente ao trimestre de abril a junho de 2016 (R$ 1.997) e caiu 2,1% em relação ao mesmo trimestre do ano passado (R$ 2.059).

