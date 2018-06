Até o dia 15 de julho, as Salas do Tesouro do Memorial do Rio Grande do Sul, (Praça da Alfândega (Centro Histórico da Capital) recebem a exposição individual “Desenhos”, do arquiteto e artista plástico gaúcho Fábio André Rheinheimer. Em destaque, 21 obras em grafite e lápis aquarelado produzidas nos últimos seis anos.

