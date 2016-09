Desenvolvimento de Soft Skills para uma Comunicação Avançada será apresentado no dia 12

A importância dos profissionais de conseguir competências pessoais e interpessoais para desenvolver ou aprimorar habilidades essenciais na área da comunicação para exercer o seu papel junto a equipes e/ou stakeholders é o foco do curso Desenvolvimento de Soft Skills para uma Comunicação Avançada, que a Luni Neurocomunicação promove em Porto Alegre e que está disponível também para realização In Company. A palestra de apresentação do ensino será on-line e gratuita e ocorrerá no próximo dia 12.

“Atualmente o desenvolvimento das soft skills – competências individuais que permitem ao individuo melhorar as suas interações com os outros e com o mundo, úteis em qualquer área de trabalho – é imprescindível para se inserir e se manter no mercado de trabalho”, explica Nisia Rogowski, diretora da Luni, juntamente com Luciana Schroeder. Ela lembra que a forma de recrutamento das empresas mudou nos últimos anos e as instituições de ensino ainda estão investindo somente na formação das hard skills, que são as habilidades técnicas e específicas para a realização de um trabalho.

A palestra, com duração de 40 minutos, integrará o Congresso Nacional de Desenvolvimento Humano Empresarial, 100% On-line e Gratuito. Para se inscrever, os interessados devem acessar o link http://www.conadhemp.com.br/conadhemp.

Conforme Luciana, hoje se exige mais do que a competência técnica. “As empresas buscam quase que o equilíbrio perfeito entre a excelência técnica e as qualidades individuais que favorecem o relacionamento, o trabalho em equipe, comunicação, criatividade, falar em público, capacidade de persuasão, habilidade de ensinar, saber ouvir, os chamados soft skills”, diz a empresária.

A Luni ainda abordará temas como a importância da linguagem não verbal na comunicação e como usá-la de maneira eficiente e coerente com a mensagem que se quer transmitir. “Falaremos sobre as expressões corporais para se mostrar mais confiante, gestos que demonstram interesse, dúvidas ou que a outra pessoa está na defensiva para contornar e tirar proveito numa negociação, entrevista, reunião”, afirma Nisia. Mais informações sobre o curso podem ser obtidas no link http://lunineurocomunicacao.net/soft-skills.

