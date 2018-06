Desfalcado do lateral Zeca, o Inter encara neste domingo o Santos fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro

Invicto nas últimas seis partidas e em oitavo lugar do Campeonato Brasileiro, o Inter enfrenta o Santos neste domingo às 19h, na Vila Belmiro, em partida válida pela décima-primeira rodada da competição. Uma vitória aproximará o Colorado do topo da tabela, deixando o clube em posição confortável para o último jogo (em casa, contra o Vasco) antes da pausa para o Mundial (14 de junho a 15 de julho).

A preparação para o duelo contra o Peixe foi finalizada na manhã desse sábado com um treino fechado no estádio Beira-Rio. O técnico Odair Hellmann não poderá contar com o lateral-direito Zeca, que sofreu uma lesão muscular – seu provável substituto será Fabiano. Já o volante Rodrigo Dourado está liberado após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Uma possível escalação do Saci terá neste domingo Danilo Fernandes, Fabiano, Victor Cuesta, Rodrigo Moledo, Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Lucca, William Pottker (Nico López) e Leandro Damião (Rossi). Também embarcaram para São Paulo Charles, Camili, Danilo Silva, Dudu, Gabriel Dias, Richard e Uendel.

Retrospecto

Inter e Santos já se enfrentaram 69 vezes. Ao todo, o Colorado soma 25 vitórias (84 gols marcados), enquanto o Santos contabiliza 26 (85 gols), além de outros 18 empates. Pelo Brasileirão, os últimos confrontos ocorreram em 2016, com o Saci levando a melhor em ambos os jogos (1 a 0 na Vila Belmiro e 2 a 1 no Beira-Rio).

