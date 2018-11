Sem o zagueiro Rodrigo Moledo, o Inter encara o Ceará neste domingo pelo Brasileirão

Depois de mais uma semana de muito trabalho, o Inter está pronto para outro desafio importante no Campeonato Brasileiro. Vindo de uma sequência positiva de quatro jogos sem derrotas, o Inter vai em busca de mais uma vitória para seguir na luta pela ponta da tabela de classificação. O adversário é o Ceará, às 17h deste domingo, na Arena Castelão, pela trigésima-terceira rodada.

Os preparativos chegaram ao fim na manhã desse sábado já em Fortaleza (CE), com um treino no estádio do Pici. A delegação, que havia desembarcado na noite anterior na cidade, realizou um treinamento sob o forte calor da Região Nordeste. O técnico Odair Hellmann comandou uma atividade recreativa no gramado, sem confirmar o time que entrará em campo.

A certeza fica por conta dos três reforços em relação ao último jogo: os volantes Edenílson e Rodrigo Dourado e o atacante Jonatan Alvez retornam após cumprirem suspensão disciplinar por cartões. A má notícia fica por conta da ausência do zagueiro Rodrigo Moledo, vetado pelo departamento médico devido a um desconforto na coxa e que deve ter Emerson Santos como substituto.

Situação

Invicto no estádio Beira-Rio e com cinco vitórias fora de casa neste Brasileirão e o Inter está em segundo lugar na tabela, com 61 pontos, cinco a menos que o líder Palmeiras (que no mesmo horário enfrenta o Atlético-MG em Belo Horizonte) e um à frente do Flamengo, que nesse sábado perdeu para o Botafogo). Em quarto está o São Paulo, que empatou em 1 a 1 com o Corinthians.

Já o Ceará do técnico gaúcho Lisca ocupa a décima-quinta colocação, com 37 pontos, perigosamente próximo (apenas duas posições e três pontos) da zona do rebaixamento, que tem Paraná, Chapecoense, América-MG e Vitória-BA.

