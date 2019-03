Desfalcado, o Grêmio enfrenta o Juventude neste domingo no jogo de ida das quartas de final do Gauchão

Invicto e líder da primeira fase do Gauchão, o Grêmio segue com dúvidas para a primeira partida contra o Juventude, pelas quartas de final do campeonato. Para o jogo deste domingo (24), no estádio Alfredo Jaconi, a tendência é que o técnico Renato Portaluppi recorra novamente a uma improvisação na zaga. No ataque, a equipe também pode ir a campo com novidades. A partida está marcada para as 16h.

Neste sábado (23), no último treino antes do duelo, o zagueiro Paulo Miranda não estava no campo, quando os portões foram abertos à imprensa. A primeira parte do treino foi realizada sem a presença dos jornalistas. Com a ausência do zagueiro, o time deve ter novamente, uma dupla de zaga reserva. Geromel, com edema na coxa, e Kannemann, que está com a Seleção Argentina, são desfalques já confirmados.

Assim, a tendência é que Michel seja utilizado novamente ao lado de Marcelo Oliveira. Com a utilização de Michel na defesa, fica aberto uma vaga no meio-campo, onde Matheus Henrique e Thaciano brigam pela posição.

Outra ausência no treino recreativo foi Marinho. No treino de sexta-feira (22), o atacante também não havia participado do trabalho no campo. Ele está se recuperando de lesão e deve ficar de fora da partida. Em uma das formações que treinavam na atividade, Montoya era utilizado na posição, que tinha no comando de ataque, o centroavante André.

Everton, que está com a Seleção Brasileira, também é desfalque para esta fase do Estadual.

Assim, a provável escalação do Grêmio para enfrentar o Juventude, tem: Paulo Vitor; Leonardo, Michel, Marcelo Oliveira, Bruno Cortez; Thaciano, Maicon, Montoya, Luan e Pepê (Tardelli); Felipe Vizeu (André).

Em entrevista coletiva neste sábado, o meia Thaciano destacou o aumento da confiança com a última atuação pelo Tricolor e falou sobre uma possível escalação para o jogo contra o Juventude. “Sair de uma boa partida é importante. Principalmente para a confiança do jogador. Ter a confiança do Renato e ter a confiança do grupo faz bem, mas isso é com ele [Renato], ele sabe bem administrar o grupo e na hora certa ele vai colocar”, disse.

Também neste domingo, às 19h, o Aimoré, que terminou em sexto na primeira fase do Estadual, recebe o Caxias, que ficou com o terceiro lugar, para dar a largada na busca pela vaga na semifinal.

Partida de volta

A partida de volta de Grêmio e Juventude marcada para a próxima quinta-feira, na Arena, pelas quartas de finais do Gauchão, sofreu uma alteração. Inicialmente marcado para as 19h15min, o jogo passou para as 21h. A alteração atende uma solicitação da empresa detentora dos direitos de transmissão.

Arsenal

O Arsenal, da Inglaterra, quer reforçar sua zaga e está de olho no mercado brasileiro. Neste sábado, o jornal Daily Mail noticiou que os Gunners estão demonstrando interesse no zagueiro Walter Kannemann, pilar defensivo do Grêmio.

Agora também membro da seleção argentina, o defensor de 28 anos é visto como boa opção pelo técnico Unai Emery, que gosta da atuação do atleta pelo lado esquerdo do campo.

Ainda de acordo com a publicação, o Arsenal vai preparar uma oferta de 17 milhões de libras (cerca de R$ 88 milhões) por Kannemann, que tem contrato com o Grêmio até 2022.

O zagueiro argentino, também segundo o Daily Mail, não está somente na mira dos Gunners: o Atlético Madrid figura na lista de interessados. Técnico colchonero, Diego Simeone já trabalhou com Kannemann no San Lorenzo.

