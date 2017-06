Desfile apresenta criações de Moda no Teatro Feevale

O Projeta-me, evento que apresenta as criações dos acadêmicos do curso de Moda da Universidade Feevale, acontece dia 28 de junho no Teatro Feevale (ERS-239, 2755, Novo Hamburgo). Nesta edição, são 34 alunos que mostram à comunidade seus projetos de coleção por meio de um grande desfile. A abertura do evento será realizada às 20h, pelo Movimento Coral Feevale, com apresentação do Coro Sinfônico Comunitário Feevale e do grupo Instrumental Feevale.

A comunicação visual e a foto conceito do evento aludem, neste ano, à temática das vocações regionais por meio do couro e do tricô. “Além disso, buscamos abranger os pilares institucionais da Universidade: a Inovação, trazendo a manufatura do couro; o empreendedorismo, por meio de uma parceria com de cocriação com o atelier Patrícia Hagemann, da empresária e egressa do curso de Moda de mesmo nome, abordando o tricô e o trabalho manual; e a internacionalização, com a realização da troca de experiências entre os discentes que já realizaram intercâmbio com os demais estudantes”, explica a professora do curso de Moda e coordenadora do Projeta-me, Ana Hoffmann.

As coleções de vestuário foram desenvolvidas pelos estudantes da disciplina Projeto de Coleções – Trabalho de Conclusão II. O intuito do Projeta-me é promover uma aproximação entre os alunos, a comunidade e o mercado de trabalho, colocando em prática habilidades e teorias desenvolvidas ao longo do curso de Moda. O evento é gratuito e aberto à comunidade. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do Teatro Feevale, na Rua Coberta do Câmpus II da Universidade. Sugere-se a doação de 1 Kg de alimento não perecível no dia do evento.

