Em razão da previsão do Sistema Metroclima de Porto Alegre, que indica um forte volume de chuva, inclusive com temporais e ventos superiores a 60km/h, no horário dos desfiles de carnaval programados para este sábado (24), a Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre e a União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre anunciaram o cancelamento dos desfiles.

