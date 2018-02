O desfile das escolas de samba de Porto Alegre no Porto Seco foi cancelado nos moldes de competição. Conforme acordo das agremiações, haverá desfiles nos dias 23 e 24 de março, em local a ser definido.

De acordo com o diretor da Liespa, Juarez Gutierres de Souza, não haverá cobrança de ingressos, e o local deverá ser acessível ao público. Ele informou que novas reuniões serão realizadas com as diretorias das escolas para definir o novo formato do evento.

Deixe seu comentário: