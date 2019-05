Desfile de crianças em situação de adoção gera polêmica em Mato grosso

Ação promovida pela Comissão de Infância e Juventude (CIJ) da Ordem dos Advogados do Brasil do Mato Grosso (OAB-MT), foi alvo de polêmica nesta quarta-feira (22). O evento “Adoção na Passarela”, teve crianças e adolescentes, de 4 a 17 anos, em situação de adoção participando de um desfile em um shopping de Cuiabá, no Mato Grosso.

O desfile realizado nesta terça-feira (21) foi a segunda edição do evento. Na internet os usuários chegaram a criticar comparando o evento com uma “vitrine de loja” uma “feira de adoção de animais de estimação”.

Os internautas ainda comentaram na publicação repudiando a iniciativa:

“Os sentimentos de rejeição e carência afetiva dessas crianças já são tão grandes e ainda têm que submeter à análise visual das pessoas? Até entendo o esforço dos envolvidos, mas me parece cruel demais ser escolhido como se fosse um cachorro de raça. Ganha quem der o olhar mais comovente”, descreveu uma mulher.

“Imagina como essas crianças não devem ficar ansiosas.. e psicologicamente abaladas com toda essa exposição, para depois lidarem com expectativas não correspondidas”, outro dos comentários na publicação.

“Uma feira de adoção? Uma vitrine? Olha o que gostar e leva pra casa? Eu não sei que nome dar pra isso”, criticou um internauta no Facebook.

Segundo a presidente da CIJ, a advogada Tatiana Ramalho, o objetivo era “dar visibilidade a essas crianças e a esses adolescentes que estão aptos para adoção”. Em seu comentário ela ainda acrescenta “como sempre dizemos, o que os olhos veem, o coração sente. O convite é estendido a todos que se solidarizam com a causa de alguma forma, para que possam conhecer mais sobre a adoção”.

Ainda em sua justificativa, a advogada, informou que a última edição do desfile, em 2016, dois adolescentes de 14 e 15 anos foram adotados. Ela também informou que antes de entrar na passarela, profissionais de beleza cuidam das crianças para o desfile.

A ex-deputada Manuela D’Avila se posicionou sobre o evento que ocorreu no Mato Grosso. “Acho que essa é uma das notícias mais tristes que li. Crianças numa passarela, cheias de sonhos e desejos, buscando a aprovação a partir de um desfile, como se para amar um filho tivéssemos que admira-lós fisicamente”, escreveu.

Deixe seu comentário: