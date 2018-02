Desfile de moda exibe looks de marcas participantes do Liquida Porto Alegre 2018

Dentro da programação do Liquida Porto Alegre 2018, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) recebeu, na manhã desta sexta-feira (23), cerca de 150 convidados para o primeiro desfile de moda com marcas participantes da maior campanha de ofertas do Estado.

Diante de um telão de 8 metros, foram apresentados looks elaborados com peças em promoção durante o período da campanha. Modelos da MA3 Talents School desfilaram em passarela de 13 metros, montada junto à Casa do Liquida (localizada na Praça XV de Novembro).

“O Liquida Porto Alegre é a maior campanha popular de ofertas do Estado. Para celebrar esta festa da democratização do direito do consumo, realizamos este desfile em pleno centro da Capital. Assim, a CDL POA cumpre seu papel de apoiar o comércio no mês mais difícil de vendas”, avalia Alcides Debus, presidente da entidade.

Entre outras personalidades, estavam presentes membros da diretoria da entidade, formadores de opinião, influenciadores, imprensa e representantes das marcas participantes do evento – como o presidente do grupo Lebes, Otelmo Drebes – e dos patrocinadores do Liquida – CR die Mentz, Sicredi e N-Share.

O evento, organizado pela pela jornalista e diretora-executiva do Grupo Nós Somos Moda e da Revista Style &Trends, Victoria Thomaz, contou com a participação das lojas Lebes, Rabusch, Gang, Caverna do Dino, Ishtar Alfaiataria Feminina, Aduana, Confraria Masculina, Calçados Beira Rio, Duzani, Hellen Carolina e Bio Extratus.

O Liquida Porto Alegre se estende até esta seegunda-feira (26) e conta com mais de 3,4 mil lojas inscritas.

