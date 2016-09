Desfile dos Campeões é atração na Expointer

O desfile dos animais campeões da Expointer foi a atração da Feira nesta sexta-feira. A cerimônia foi aberta pela execução dos hinos do Brasil e do Rio Grande pela banda do Exército. A cerimônia contou com a presença do governador do Estado José Ivo Sartori, além de autoridades e convidados. Após, o governador declarou aberto o evento, dando início ao tradicional passeio dos animais de todas as raças, exibindo suas performances. A Expointer encerra amanhã, com boa expectativa de resultados e público.

Comentários